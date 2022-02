Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zigarettenautomat aufgehebelt

Ememrich-Praest (ots)

Ein Zeitungszusteller bemerkte am frühen Donnerstagmorgen (17. Februar 2022) gegen 02:00 Uhr, dass sich unbekannte Täter offenbar an einem Zigarettenautomaten an der Grüne[n] Straße zu schaffen gemacht hatten und informierte die Polizei. Der Automat, der an einer Hauswand angebracht ist, wurde demnach aufgehebelt, die Geldkassette des Scheineingabefachs geleert. Welche Summe die Täter erbeuteten, ist unklar. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell