Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Überörtlicher Rettungseinsatz der Dortmunder Höhenrettung

Abgestürzter Gleitschirmflieger hing in ca. 20m Höhe in einem Baum fest

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 16:34 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Dortmund eine Bitte um Unterstützung aus dem Märkischen Kreis. Ein Gleitschirmflieger war mit seinem Schirm mitten im Wald in einem Baum verfangen und konnte mit den vorhandenen Rettungsgeräten der zuständigen Feuerwehr nicht gerettet werden. Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Dortmund wurde entsandt um vor Ort zu unterstützen. Die Einsatzstelle befand sich in einem steilen Waldgelände ca. 500 m von jeglichen befestigten Wegen entfernt und war somit nur fußläufig zu erreichen. Gemeinsam mit den Einsatzkräften der Feuerwehr Werdohl wurde die benötigte Ausrüstung in den Wald getragen. Der Gleitschirmflieger hatte sich an einem ca. 15cm starken Ast festgeklammert und befand sich ungefähr 5 m vom Baumstamm entfernt. Aufgrund der brisanten Situation wurde durch die örtliche Einsatzleitung parallel ein Hubschrauber mit Rettungswinde angefordert um eine zusätzliche Rettungsmöglichkeit verfügbar zu haben. Zwei Höhenretter stiegen mit Steigeisen und mit Seilen gesichert, in den Baum und kletterten an einem benachbarten Ast über den Piloten. Dort wurden Umlenkpunkte installiert und 2 Seile zum Gleitschirmflieger geworfen mit denen er gesichert werden konnte. Zeitgleich mit dieser Aktion traf der angeforderte Hubschrauber ein und blieb bis der Gleitschirmpilot gerettet war zur Sicherheit vor Ort. Nachdem klar war, dass der Pilot gesichert war, wurde er unterstützt durch die im Baum befindlichen Höhenretter abgeseilt und dem Rettungsdienst übergeben. Nach Notärztlicher Untersuchung wurde der Verunfallte augenscheinlich unverletzt, mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Aus Dortmund waren die Spezialeinheit Höhenrettung und ein Führungsdienst in Werdohl im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell