POL-MI: Ermittlungen nach Brand in Seniorenresidenz dauern an

Porta Westfalica (ots)

Nach dem Feuer in der Seniorenresidenz Weserbergland in Hausberge am Sonntag dauern die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache an. Ergänzend wird ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Experten vom Kriminalkommissariat 1 hatten am Montag im Laufe des Tages die Brandstelle am Heerweg genauer unter die Lupe genommen. Danach steht fest, dass das Feuer in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss ausbrach. Die Ermittler fanden bei ihren Untersuchungen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Vielmehr vermuten die Beamten eine fahrlässige Brandstiftung. Eine Vernehmung der 67-jährigen Bewohnerin des Zimmers war bisher nicht möglich.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird nun ein Sachverständiger die weitere Arbeit der Ermittler unterstützen. Daher bleibt die Brandstelle weiterhin beschlagnahmt. Genaue Angaben zur Schadenshöhe kann die Polizei gegenwärtig nicht machen. Die Beamten gehen aber von mehreren Zehntausend Euro aus. Die Polizei war gegen 11.15 Uhr über das Feuer informiert worden. Sieben Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden, da sie Rauchgase eingeatmet hatten.

