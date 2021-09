Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Eigentümer von hochwertigem Pegasus Fahrrad gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

Am vergangenen Freitag wurde der Polizei Stade ein hochwertiges Pegasus Fahrrad in der Straße Am Bullenhof in Stade gemeldet.

Den dortigen Anwohnern konnte das Fahrrad nicht zugeordnet werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammt und fragen nun, ob jemand Hinweise zu dem Eigentümer geben kann.

Beschreibung des Fahrrads:

- Pegasus SL strong oversize in matt-schwarz - 8-Gang-Kettenschaltung - mit Sattelfederung und Federgabel vorne

Hinweise nimmt die Polizei Stade unter der Telefonnummer 04141-102215 entgegen.

Fotos befinden sich in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell