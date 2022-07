Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 28. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrübungen ohne Führerschein

Mittwoch, 27.07.2022, gegen 23:55 Uhr

Einer Streife der Polizei fiel am späten Mittwochabend ein PKW auf, welcher in geringer Geschwindigkeit auf einem asphaltierten Platz in der Straße Am Exer unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle der 24-jähriger Fahrerin stellten die Beamten fest, dass diese nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Der ebenfalls 24-jährige Halter des PKW befand sich auf dem Beifahrersitz. Die Ermittlungen ergaben, dass die 24-Jährige derzeit dabei ist, den Führerschein zu erwerben. Gemeinsam mit dem Halter des Fahrzeuges habe man aus Unkenntnis der Rechtslage Fahrübungen auf dem Platz unternommen. Gegen die Fahrerin und gegen den Halter des PKW wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

