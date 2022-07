Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 30. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung

In Wolfenbüttel, Hinter der Bahn, kam es am 29.07.22, gegen 15.10 Uhr, vor einem Einkaufszentrum zu Streitigkeiten zwischen drei Personen und einem 31jährigen Mann. In dessen Verlauf schubste ein ebenfalls 31 Jahre alter Mann aus dieser Gruppe den Anderen, so dass dieser zu Fall kam und sich verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Wolfenbüttel zur ambulanten Behandlung zugeführt werden. Der Täter flüchtete zunächst, wurde jedoch später im Rahmen der ausgestrahlten Fahndung von einer Fustw-Besatzung aufgegriffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

- Skiebe - PHK

