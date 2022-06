Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren in Lippetal Herzfeld

Lippetal-Herzfeld gewinnt erneut die Wettbewerbe im 47. Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehrwehren des Kreises Soest.

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lippetal (ots)

Freitagnachmittag startete das 47. Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren des Kreises Soest nach zweijähriger Coronapause an der Ballspielhalle in Lippetal-Herzfeld. Kreisjugendfeuerwehrwart Lars Suckrau konnte bei der Begrüßung auf dem Sportplatz an der Ballspielhalle insgesamt 750 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehren und 160 Betreuer aus allen Feuerwehren des Kreises Soest sowie die Gäste der Jugendfeuerwehr aus Wetter an der Ruhr begrüßen. Nach einer kurzen Ansprache und Begrüßung durch Bürgermeister Matthias Lürbke, den stellvertretener Landrat Oliver Pöpsel und Kreisbrandmeister Thomas Wienecke eröffnete Lars Suckrau das 47. Zeltlager offiziell. Nach der Eröffnung hielten alle Teilnehmer einen kurzen Moment inne, um an die Opfer von Krieg und Gewalt zu erinnern und formten anschließend auf dem Sportplatz ein Peace-Zeichen als Zeichen gegen Krieg und Gewalt.

Wettkämpfe, Zusammenhalt, Freundschaften

"Endlich können wir uns wieder treffen und Freundschaften pflegen und Wettbewerbe abhalten - dies hat uns zwei Jahre lang gefehlt" freute sich der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Kersten Stracke nach der Eröffnung und auch den Jugendlichen war die Freude über das Zeltlager deutlich anzusehen. So nutzen auch viele den Freitag bereits, um Freundschaften zu pflegen und unbeschwert das Lagerleben zu genießen, bevor am Samstag mit der Schnelligkeitsübung und dem Kugelstoßen die Wettbewerbe im Pfingstzeltlager starteten. Den ganzen Morgen über hörte man auf dem Sportplatz "Auf die Plätze fertig los!" und sah eine Gruppe von neun Jugendlichen bei der Schnelligkeitsübung möglichst schnell eine Schlauchleitung aus 8 C-Schläuchen ohne Schlauchdreher verlegen.

Nach einer Verschnaufpause machten sich die Gruppen am Nachmittag auf den ca. 4,5km langen Weg des Geländespiels durch Herzfeld. An insgesamt sechs Stationen wurden von den Jugendlichen Geschicklichkeit, Kreativität, Wissen und Teamwork abverlangt. So mussten z.B. möglichst viele Getränkekisten waagerecht gestapelt, Fragen aus den Themenbereichen Feuerwehr und allgemein Wissen beantwortet, und bei einem Geschicklichkeitsspiel möglichst viele Holzklötze in einem Kreis gestapelt werden. Höhepunkt des Geländespiels war die rollende Waldschule der Kreisjägerschaft Soest. Hier mussten die Teilnehmer innerhalb einer vorgegebenen Zeit möglichst viele im Anhänger vorgestellten und im Kreis Soest heimischen Tiere, vom Reh bis zum Kiebitz, benennen.

Löschangriff am Sonntag Höhepunkt der Wettbewerbe.

Am Sonntag stand mit dem Löschangriff dann der Höhepunkt der Wettbewerbe auf dem Programm. Nach dem die Teilnehmer mit vielen Gästen aus den Feuerwehren und der Gemeinde einen ökumenischen Gottesdienst auf dem Sportplatz feierten, gaben auf drei Wettkampfbahnen die Gruppenführer den Einsatzbefehl an Ihre Gruppe, diese rüsteten sich schnell mit den benötigten Schläuchen und Armaturen aus und bauten einen Löschangriff aus. Dabei wurde die Wasserentnahme aus einem öffentlichen Gewässer simuliert und eine Schlauchleitung mit B-Schläuchen und drei C-Rohren aufgebaut. "Erstes, zweites oder drittes C-Rohr Wasser marsch" hörte man überall. Gleichzeitig startete abseits des Kunstrasenplatzes das Gruppenspiel eine Art Spiel ohne Grenzen, das die Teilnehmer im Vorfeld nicht kennen. Bei allen Wettbewerben wurden die Teilnehmer nicht nur von Ihren Betreuern, sondern auch von vielen Eltern oder Besuchern aus dem gesamten Kreisgebiet angefeuert.

Siegerehrung am Montag

Nachdem am Montagmorgen mit dem Staffellauf der letzte Wettbewerb stattfand, wurden fleißig die Zelte zurück gebaut und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fieberten alle mit Spannung auf die Siegerehrung hin. Nachdem Alle auf dem Sportplatz angetreten waren, war es nun so weit. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Lippetal Norbert Stuckmann gab zunächst die Platzierungen des Geländespiels bekannt. Hierbei konnte sich Jugendfeuerwehr Lippetal-Lippborg den ersten Platz sichern gefolgt von Welver-Borgeln auf dem zweiten und Lippstadt-Lipperode auf dem dritten Platz. Anschließend folgte die Siegerehrung für die Wettbewerbe. Hier konnte sich die Gruppe Lippetal-Herzfeld 3 den ersten Platz sichern, auf Platz zwei landetet die Gruppe Lippetal-Herzfeld 1 gefolgt von Lippetal-Lippborg auf Platz 3. Alle Teilnehmer erhielten Ihre Urkunden sowie die Wanderpokale für die ersten drei Plätze aus den Händen von Kreisbrandmeister Thomas Wienecke.

Am Ende des Zeltlagers bedankten sich Kreisjugendfeuerwehrwarte Lars Suckrau und Kreisbrandmeister Thomas Wienecke bei der Feuerwehr Lippetal, besonders dem Löschzug Herzfeld, für die Ausrichtung des Pfingstzeltlagers, bei allen Helferinnen und Helfern vor und hinter den Kulissen, sowie dem Küchenteam der Jugendfeuerwehr des Kreises Soest.

Das nächste Pfingstzeltlager findet nächstes Jahr in Lippstadt statt.

Original-Content von: Feuerwehren des Kreises Soest, übermittelt durch news aktuell