Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 31.07.2022

Peine (ots)

Betrunkener Radfahrer

Am Freitag, 29.07.2022, um 08:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Peine auf der Richard-Langeheine-Straße einen Radfahrer. Der 54-jhärige Peiner war zuvor aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Radfahrer deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen AAK-Wert von 2,72 Promille. Nach einer erfolgten Blutprobenentnahme, erwartet dem Radfahrer nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Beamte der Polizeistation Vechelde kontrollierten am Freitag, 29.07.2022, gegen 10:44 Uhr, in der Fasanenstraße, in Vechelde, einen 33-jährigen Mountainbikefahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Vechelder an seinem Mountainbike einen Nachrüstsatz für Elektromobilität montiert hatte. Durch die nachträgliche Montage und der durch den Motor erzielte Geschwindigkeit wurde das Mountainbike führerschein- und versicherungspflichtig. Der Vechelder konnte den Beamten aber keinen Führerschein und keinen entsprechenden Versicherungsnachweis vorlegen, so dass er sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten muss.

tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Ein 30-jähriger Peiner randalierte am Samstag, 30.07.2022, gegen 19:25 Uhr, in Peine auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wiesenstraße. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle verhielt sich der Täter gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und er leistete erheblichen Widerstand. Hierbei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Täter trat u. a. einer 30-jährigen Polizeikommissarin gegen die Hüfte. Ein 24-jähriger und ein 22-jähriger Polizeikommissar erlitten Schürfwunden. Der Täter wurde zu Boden gebracht, gefesselt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Da der Beschuldigte augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Peine unter der Rufnummer 05171-9990 in Verbindung zu setzten.

Fahrt eines E-Scooterfahrers unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonnabend, 30.07.2022, gegen 14:20 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Vechelde auf der B444, in Höhe der Abfahrt Gadenstedt, einen E-Scooter. Während der Kontrolle zeigte der 18-jährige Fahrer des E-Scooters Auffälligkeiten, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hinweisen. Ein daraufhin durchgeführter Schnelltest bestätigte die Vermutung. Dem 18-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ermittlungsverfahren wegen des Führens des E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmittel wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell