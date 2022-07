Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, junge Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Westerkappeln (ots)

Am Montagnachmittag (12.07.2022) hat sich auf der Ibbenbürener Straße (L501) ein Alleinunfall ereignet. Eine 21-jährige Frau aus Westerkappeln verletzte sich dabei schwer. Sie war um 15.10 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Ibbenbürener Straße in Richtung Ibbenbüren unterwegs. In Höhe des Fuchsgrabenwegs kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich ihr Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die 21-Jährige konnte sich alleine aus dem Wrack befreien. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ibbenbürener Straße im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls eingesetzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell