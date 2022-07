POL-FR: Gleitschirmflieger stürzt ab

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 05.07.22, wurde in Riegel zwischen 15 und 18.30 Uhr ein geparkter VW Touran beschädigt. Der Pkw war auf Höhe des Müllersees am Straßenrand abgestellt und wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite gestreift. Die Polizei Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum ...

mehr