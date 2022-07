Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in eine Lagerhalle

Lienen (ots)

In der Nacht zu Freitag (08.07.), in der Zeit von 23.00 Uhr bis 07.20 Uhr, ist in Lienen an der Iburger Straße aus einer Lagerhalle eines Landschaftsgärtners hochwertiges Werkzeug entwendet worden. Unbekannte Täter entfernten mit einem Hubwagen zunächst eine Holzpalette mit einem Treckergewicht, die vor dem Tor der Halle als Sicherung abgelegt war. Danach entwendeten sie aus der Lagerhalle hochwertige Werkzeuge und Maschinen der Marke Stihl. Die entstandene Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Auch das neben der Lagerhalle befindliche Scheunentor wurde durch die Täter gewaltsam geöffnet - die Scheune wurde ebenfalls durchsucht. Der grüne Hubwagen "Pramac Lifter", der zum Entfernen der Holzpalette genutzt wurde, wurde durch die Täter am Tatort zurückgelassen. Die Herkunft des Hubwagens ist derzeit noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei in Lengerich hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben oder die Hinweise zur Herkunft des Hubwagens machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich 05481/9337-4515.

