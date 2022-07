Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Kneipe

Emsdetten (ots)

Am Sonntag (10.07.2022) ist in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 09.00 Uhr in eine Kneipe an der Nordwalder Straße 2 eingebrochen worden. Unbekannte Täter versuchten zunächst die Eingangstür aufzuhebeln. Als der Versuch scheiterte, verschafften sie sich durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Die Einbrecher durchsuchten den Thekenbereich, brachen drei Automaten auf und öffneten einen Möbeltresor. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die ungebetenen Gäste einen hohen dreistelleigen Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02572/9306-4415 bei der Polizei in Emsdetten zu melden.

