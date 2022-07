POL-ST: Steinfurt-Bu., Wohnmobil gestohlen

Rheine, Steinfurt (ots) - In Rheine-Dorenkamp ist in der Zeit zwischen Dienstag (05.07.22), 16.30 Uhr, und Mittwoch (06.07.22), 10.10 Uhr, die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen worden, das an der Bühnertstraße in der Nähe der Darbrookstraße parkte. Die Polizei stellte am Rahmen des Fensters deutliche Hebelspuren fest. Aus dem Fahrzeuginneren wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. In ...

mehr