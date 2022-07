Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., brennende Mülltonnen

Steinfurt (ots)

An der Straße Citadelle in Burgsteinfurt sind in der Nacht zu Donnerstag (07.07.22) mehrere Mülltonnen sowie ein Baum in Brand geraten. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Mehrere Zeugen waren durch einen lauten Knall in der Nacht gegen 01.30 Uhr wach geworden. Sie alarmierten die Einsatzkräfte. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Wache in Steinfurt zu melden unter der Nummer 02551/15-4115.

