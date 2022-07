POL-ST: Nordwalde, Altpapier auf Bäckerei-Gelände gerät in Brand, Feuer greift auf Carport über

Lengerich (ots) - In der Nacht zu Dienstag (06.07.2022) zwischen 18.30 Uhr und 07.30 Uhr sind Unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Brochterbecker Straße eingebrochen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Tür zu einer Lagerhalle. Von dort aus gelangten sie zum Verkaufsraum. Nach ersten Erkenntnissen ist aus einer Geldkassette im Kassenbereich ein zweistelliger Eurobetrag gestohlen worden. Die polizeilichen ...

