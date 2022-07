POL-ST: Lengerich, Einbruch in Firmengebäude

Rheine (ots) - Am Dienstag (05.07.) gegen 10.00 Uhr ist auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Felsenstraße in Rheine ein Fahrzeug beschädigt worden. Der schwarze Mercedes war im Bereich der Anlieferung zum Markt geparkt. Der Pkw wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heckstoßfänger beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen beobachteten am Unfallort zur Unfallzeit einen ...

mehr