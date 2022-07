Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (05.07.) gegen 10.00 Uhr ist auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Felsenstraße in Rheine ein Fahrzeug beschädigt worden. Der schwarze Mercedes war im Bereich der Anlieferung zum Markt geparkt. Der Pkw wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am Heckstoßfänger beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen beobachteten am Unfallort zur Unfallzeit einen grauen VW Golf 7 oder 8 mit BF- Städtekennung, der als Verursacher in Betracht kommt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Hinweise zum Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/9384215.

