Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots)

Am Montag (04.07.) ist auf dem Lidl-Parkplatz an der Westerkappelner Straße 20 ein Fahrzeug durch einen unbekannten Verursacher beschädigt worden. Der schwarze Ford Ecosport war in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Nach dem Einkauf stellte der Fahrer des Ford einen Lackschaden an der Fahrerseite fest. Der Schaden wird mit etwa 1500 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/5914315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell