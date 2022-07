Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (05.07.22) um 16.30 Uhr ist eine Radfahrerin aus Borghorst bei einer Kollision mit einem vierjährigen Mädchen schwer verletzt worden. Die 78-jährige Radfahrerin befuhr die Münsterstraße im Innenstadtbereich aus Richtung Dumter Straße kommend in Richtung Geiststraße. Im Bereich der Hausnummer 40 stand ein vierjähriges Mädchen, ebenfalls auf ihrem Fahrrad, am linken Fahrbahnrand. Da eine Personengruppe auf der rechten Seite der Münsterstraße stand, musste die 78-jährige Borghorsterin auf die linke Seite ausscheren. Zum gleichen Zeitpunkt rollte das Mädchen, ebenfalls aus Borghorst, los und querte die Fahrbahn - aus Sicht der Radfahrerin von links nach rechts. Die Radfahrerin versuchte durch starkes Bremsen dem Mädchen auszuweichen und einen Unfall zu verhindern. Es kam jedoch zur Kollision zwischen beiden Radfahrerinnen. Die Frau stürzte nach vorne über den Lenker, fiel zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen blieb unverletzt.

