Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Unfall durch ausgehobenen Gullydeckel, Zeugen gesucht

Nordwalde (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.07.2022) haben unbekannte Täter auf der Hilgenbrinker Straße einen rechteckigen Gullydeckel ausgehoben und auf der Fahrbahn der Emsdettener Straße, mittig in Höhe der Hausnummer 75, abgelegt. Eine 20-jährige Frau aus Emsdetten übersah das Hindernis, als sie gegen 00.00 Uhr mit ihrem Audi Q5 auf der Emsdettener Straße in Richtung Emsdetten unterwegs war. Nach ersten Schätzungen entstand beim Überfahren an ihrem Pkw ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Glücklicherweise ist bei diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr niemand verletzt worden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emsdetten unter der Rufnummer 02572/9306-4415 entgegen.

