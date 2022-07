Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand einer mobilen Toilette

Ochtrup (ots)

Am Montag (04.07.) in den frühen Morgenstunden um 05.10 Uhr wurde die Polizei in Ochtrup zu dem Brand einer mobilen Toilette gerufen. In der Innenstadt an der Piusstraße brannte aus bislang noch ungeklärten Gründen ein "Dixiklo". Die Feuerwehr Ochtrup löschte den Brand. Durch den Brand wurde die Toilette komplett zerstört und eine Bewässerungsanlage, sowie diverse Pflanzen und Pflastersteine, beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Brand aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup unter Telefon 02553/93564155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell