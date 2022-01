Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220112-2: Diebstähle aus Kellerverschlägen - Zeugen gesucht

Erftstadt (ots)

Tatverdächtige verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge Zutritt mit einem Schlüssel

Unbekannte sind am Montagabend (10. Januar) mit einem Schlüssel in ein Mehrfamilienhaus an der Konrad-Adenauer-Straße in Erftstadt eingedrungen und haben die Vorhängeschlösser mehrerer Kellerverschläge beschädigt. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis ermittelt gegen zwei unbekannte Männer, die mit einer Kamera aufgezeichnet wurden.

Um 23.40 Uhr betraten die Männer das Mehrfamilienhaus und begaben sich in die Kellerräume, wo sie die Vorhängeschlösser mehrerer Kellerverschläge beschädigten oder die Sicherung komplett entfernten. Ein Zeuge meldete die Einbrüche der Polizei, so dass bislang keine Angaben zur Beute gemacht werden können.

Die beiden Männer sollen etwa 20 bis 40 Jahre alt sein. Einer von ihnen trug eine rote Hose, einen grüne Jacke und eine blaue Mütze. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich. Der zweite Tatverdächtige trug eine braune Hose und eine blaue Jacke.

Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell