POL-REK: 220111-4: Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Radfahrenden

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises wirbt für ein rücksichtsvolles und verständnisvolles Miteinander im Straßenverkehr.

In Pulheim und Erftstadt sind bei Verkehrsunfällen am Montagvormittag (10. Januar) Zweiradfahrende verletzt worden.

Gegen 10 Uhr zog sich eine Fahrradfahrerin (65) bei einem Zusammenstoß mit der Fahrerin (45) eines VWs in Pulheim leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Zuvor war die 45-Jährige auf dem Nordring in Richtung Ostring unterwegs. Die Pedelecfahrerin fuhr laut derzeitigem Ermittlungsstand in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Als die Autofahrerin nach links in Richtung Orr abbog, kam es zum Zusammenstoß. Die 65-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Polizisten sperrten die Orrer Straße für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

In Erftstadt wurde ein Radfahrer (78) bei einem Verkehrsunfall mit Flucht leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Senior zuvor gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fußgängerweg der Carl-Schurz-Straße in Richtung Köttinger Straße unterwegs. Der Fahrer (39) eines Renaults fuhr in die gleiche Richtung auf der Fahrbahn und habe beabsichtigt auf die Frauenthalerstraße abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 78-Jährige, als er vom Fußgängerweg auf die Fahrbahn der Straße wechselte und der Fahrer des Lieferwagens zeitgleich an ihm vorbei fuhr. Bei dem Sturz zog sich der Senior leichte Verletzungen zu. Der 39-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte aber kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Mann über den Vorfall informiert. Rettungskräfte brachten den Senior in ein Krankenhaus. Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

