Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Folgemeldung zu: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Feldberg: Streit zweier Bewohner einer Asylunterkunft eskaliert - Bewohner angegriffen, hier: Mutmaßlicher Täter festgenommen -

Freiburg (ots)

Am gestrigen Dienstag, 02.11.2021, wurde der Polizei gegen 11:30 Uhr mitgeteilt, dass sich der mutmaßliche Täter vom 23.09.2021 im Rathaus in Altglashütten befinden würde. Streifenwagen des dortigen Polizeipostens fuhren beschleunigt an und konnten den 28-Jährigen noch vor Ort widerstandslos festnehmen.

Der Mann wurde noch am selben Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg den Haftbefehl in Vollzug setzte.

lr

- Erstmeldung vom 24.09.2021 -

Am gestrigen Donnerstagnachmittag, 23.09.2021, wurde der Polizei gegen 15:30 Uhr der Streit zweier Bewohner einer Asylunterkunft gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien die beiden 28- und 25jährigen Männer gambischer Staatsangehörigkeit bereits mehrfach zuvor miteinander in Streit geraten. Dieser eskalierte heute derart, dass der 28-Jährige seinen Kontrahenten mit einer Axt im Bereich der Schulter verletzte.

Der 25jährige Mann erlitt hierdurch eine Schnittwunde und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Tatverdächtige ist bereits im Bereich von Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Nach ihm wird gegenwärtig gefahndet. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt.

Die Hintergründe zum Vorfall sind bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

lr

