Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220112-1: Einbrecher im Garten begegnet - Zeugensuche

Frechen (ots)

Die Seniorin nahm eine Person wahr, als sie ihr Grundstück betrat.

Unbekannte sind am Dienstagabend (11. Januar) in ein Haus in Frechen-Hücheln eingebrochen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand sind der oder die Unbekannten gegen 18.15 Uhr in das Haus an der Heinrich-Höschler-Straße eingedrungen. Als die Geschädigte ihr Haus gegen 18.20 Uhr betreten wollte, habe sie im Haus eingeschaltetes Licht wahrgenommen. Kurze Zeit später habe sie ein Klirren gehört und eine dunkel gekleidete Person durch den Garten laufen sehen. Die Seniorin alarmierte die Polizei. Die Beamten suchten die Umgebung des Hauses nach verdächtigen Personen ab und sicherten die Spuren am Tatort.

Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter ein Dachfenster in ein, um in das Gebäude zu gelangen. Die Einbrecher durchwühlten ein Zimmer im Erdgeschoss des Hauses und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Sache gemacht haben und Hinweise zu dem oder den geflüchteten Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell