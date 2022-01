Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220111-5: 18-Jähriger bedrohte zwei Personen mit einem Messer - Blutprobe

Pulheim (ots)

Die jungen Männer hatten sich zuvor gestritten.

Am Montagabend (10. Januar) hat ein 18-Jähriger in Pulheim zwei männliche Personen (16, 18) mit einem Messer angegriffen. Laut derzeitigem Sachstand provozierten der Beschuldigte und die Geschädigten sich um circa 20.45 Uhr gegenseitig verbal bei einem Zusammentreffen im Bereich der Jägerstraße. Als es gegen 21.30 Uhr zu einer erneuten Begegnung im Bereich der Iltisstraße gekommen sei, sollen sich die jungen Männer gestritten haben. Der 18-Jährige habe dann ein Messer aus seiner Jackentasche gezogen und die jungen Männer damit bedroht. Die Geschädigten seinen daraufhin in Richtung Jägerstraße gelaufen. Der Beschuldigte sei in die gleiche Richtung gelaufen und habe den 16-Jährigen und den 18-Jährigen weiterhin mit dem Messer bedroht. Nach einer erneuten verbalen Auseinandersetzung habe der Angreifer umgedreht und sei davongelaufen.

Die Geschädigten alarmierten die Polizei. Hinzugerufene Polizisten fuhren zur Wohnanschrift des Angreifers, vernahmen den 18-Jährigen und stellten das Messer sicher. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung, Beleidigung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 18-Jährige zum Tatzeitpunkt unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, nahmen die Beamten den 18-Jährigen nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Beschuldigten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen, die Beobachtungen diesem Fall gemacht haben und Hinweise zur Sache geben können, das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

