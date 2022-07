Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Laer (ots)

Am Montag (04.07.) um 09.15 Uhr ist es in der Innenstadt von Laer zu einem Auffahrunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen.

Eine 66-jährige Frau aus Horstmar befuhr mit ihrem VW Caddy den Münsterdamm in Fahrtrichtung Horstmar. In Höhe der Pohlstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste sie warten. Der 28-jährige Mann aus Nordwalde befuhr mit seinem Lkw den Münsterdamm in gleicher Richtung, hinter der Horstmarerin. Er verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit, fuhr jedoch auf den VW Caddy auf. Die Fahrerin des Caddy verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 27.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell