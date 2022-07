Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht, Geländewagenfahrer und Zeugen gesucht

Hopsten (ots)

An der Kreuzung Kettelerstraße/Kolpingstraße/Gustav-Lampe-Straße ist es am Donnerstag (30.06.22) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines grauen Chrysler Crossfire fuhr gegen 18.25 Uhr auf der Marktstraße in Richtung Kettelerstraße. An der Kreuzung kam ein Geländewagen aus der dort untergeordneten Kolpingstraße und überquerte die Kettelerstraße. Der Wagen touchierte dabei die Stoßstange des Chryslers hinten links. Dann fuhr der Geländewagen in Richtung Gustav-Lampe-Straße weiter. An dem grauen Chrysler entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen beziehungsweise den Fahrer des Geländewagens. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell