POL-ST: Ibbenbüren, Auto aufgebrochen

Altenberge, Emsdetten (ots) - In Altenberge und in Emsdetten sind am Wochenende Mülltonnen beziehungsweise Mülleimer angezündet worden. Am Gooiker Platz in Altenberge setzten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (02.07.22) gegen 04.30 Uhr auf dem Schulgelände eine Mülltonne in Brand. In Emsdetten beobachtete eine Zeugin, wie zwei Unbekannte einen Mülleimer an der Bahnhofstraße anzündeten. Die Tat ereignete ...

