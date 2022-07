Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Emsdetten, Mülltonnen angezündet

Altenberge, Emsdetten (ots)

In Altenberge und in Emsdetten sind am Wochenende Mülltonnen beziehungsweise Mülleimer angezündet worden. Am Gooiker Platz in Altenberge setzten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (02.07.22) gegen 04.30 Uhr auf dem Schulgelände eine Mülltonne in Brand. In Emsdetten beobachtete eine Zeugin, wie zwei Unbekannte einen Mülleimer an der Bahnhofstraße anzündeten. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag (03.07.22) gegen 00.45 Uhr. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Hinweise werden entgegengenommen bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455 (für Altenberge) sowie in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell