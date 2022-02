Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Unbekannte beschädigten geparkte Fahrzeuge - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Lindenhof (ots)

Bereits am frühen Donnerstagmorgen, 10.02.2022 beschädigten unbekannte Täter im Stadtteil Lindenhof mehrere geparkte Autos. Gegen 1.30 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass im Bereich einer Baustelle in der Glücksteinallee mehrere Jugendliche auf geparkten Autos herumspringen würden. Beim Eintreffen einer Polizeistreife kurz darauf konnten die Personen jedoch nicht mehr angetroffen werden. Eine Fahndung im näheren Bereich verlief ebenfalls ohne Erfolg. Vor einem dortigen Hotel konnten jedoch tatsächlich vier Autos festgestellt werden, die Schuhabdrücke und Dellen auf Fahrzeugdach und Motorhaube aufwiesen. Zudem war an einem Fahrzeug der Außenspiegel beschädigt.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

