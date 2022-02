Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Ladendieb geflüchtet und nach Fahndung festgenommen

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr entwendete ein 29-Jähriger Bekleidung aus einem Ladengeschäft. Der Mann war aufgrund seines Verhaltens einer aufmerksamen Mitarbeiterin aufgefallen. Nachdem der 29-Jährige die Umkleidekabine mit weniger Kleidungsstücken verlassen hatte, als er zuvor mit hineingenommen hatte und sich in der verlassenen Umkleidekabine beschädigte Diebstahlssicherungen befanden, verständige die Mitarbeiterin den Sicherheitsdienst. Als dieser den Mann und seinen 34-jährigen Begleiter beim Verlassen des Geschäfts auf den Diebstahl ansprach, soll der 29-Jährige verbal aggressiv geworden sein und beide Männer sollen dann rennend das Gebäude verlassen haben. Der Sicherheitsmitarbeiter verständigte die Polizei. Anhand der Beschreibung der beiden Personen konnten diese gegen 13:50 Uhr von einer Streife des Polizeireviers Weinheim aufgegriffen werden. Das Diebesgut in Form einer Jacke und Jogginghose trug der 29-Jährige unter seiner Jacke und Jeans. Zudem führte er ein Einhandmesser und eine Zange mit sich. Als die Beamten die Personalien der beiden Männer überprüften stellten sie fest, dass beide bereits wegen anderer Taten zur Festnahme ausgeschrieben waren. Daher wurde der 34-Jährige am Donnerstagmittag dem zuständigen Haftrichter des AG Lampertheim vorgeführt, der eine Untersuchungshaft aufgrund eines Verkehrsdelikts in Vollzug setzte. Der 29-Jährige wurde dem zuständigen Haftrichter beim AG Mannheim vorgeführt. Gegen den Mann sind mehrere Verfahren im Zuständigkeitsbereich des AG Mannheim anhängig, weshalb der Haftrichter aufgrund von Fluchtgefahr auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell