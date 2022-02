Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Einbruch in Drogeriemarkt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in einen Drogeriemarkt im Stadtteil Lindenhof ein. Die Einbrecher hebelten die zur Landteilstraße liegende Tür zum Lagerraum des Drogeriemarkts in der Lindenhofstraße auf und drangen in die Geschäftsräume ein. Hierdurch lösten sie jedoch die Alarmanlage aus, brachen daraufhin die weitere Tatausführung ab und flüchteten schließlich vom Tatort. Inwiefern dabei Schaden entstand, ist noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell