POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Vellberg: Unfall nach Wildwechsel

Aufgrund eines die Straße querenden Wildtieres kam ein 25 Jahre alter Opel Fahrer am Dienstag kurz vor 5:00 Uhr auf der Strecke zwischen Steinehaig und Großaltdorf von der K2665 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte anschließend mit zwei Bäumen. Der Fahrer blieb unverletzt an dem Opel entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Vellberg: Zusammenstoß zwischen PKW und LKW

Kurz vor 10:00 Uhr am Dienstag befuhr ein 42-Jähriger mit seinem VW die L1040 von Vellberg kommend in Richtung Talheim. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem MAN-Sattelzug in entgegengesetzter Richtung. Es kam im Bereich einer engen Kurve zum Zusammenstoß. An dem PKW entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro, an dem LKW ein Schaden von rund 300 Euro.

Zeugend es Unfalls melden sich bitte bei der Polizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0.

Mainhardt: Unfall beim Rangieren

Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes-LKW am Dienstag gegen 10:00 Uhr vor dem VW Sharan eines 49-Jährigen die K 2670. Am Ortseingang mussten beide Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge aufgrund eines entgegenkommenden Lkw stoppen. Um ein Vorbeifahren zu ermöglichen, wollte der LKW-Fahrer sein Fahrzeug zurücksetzen. Hierbei übersah er den VW und fuhr auf diesen auf. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro.

