Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots)

Bingen, 10.05., Vorstadt, 16:15 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde der 16-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. An seinem Roller war das Versicherungskennzeichen vom Vorjahr angebracht. Der Minderjährige gab an, davon nichts gewusst zu haben. Er wurde belehrt und die Weiterfahrt versagt. Kurze Zeit später wurde ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer festgestellt, der mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr fuhr. Auch er gab an, nicht zu wissen, dass dies jedes Jahr erneuert werden müsse.

