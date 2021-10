Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Graben-Neudorf - Verkehrsunfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Graben-Neudorf (ots)

Sehr wahrscheinlich aufgrund gesundheitlicher Probleme fuhr am Donnerstag gegen 11.55 Uhr ein 78 Jahre alter Pkw-Fahrer in der Grabener Lisztstraße gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Es wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13.000 Euro.

