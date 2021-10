Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Werkzeug aus Gartenhütte gestohlen

Karlsruhe (ots)

Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren hundert Euro wurden bei einem Einbruch in ein Gartengrundstück in der verlängerten Oberdorfstraße in Bretten gestohlen. Außerdem wurde ein Auto beschädigt.

Der Eigentümer des Grundstücks stellte am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, fest, dass die Tür seiner Gartenlaube auf einem frei zugänglichen Grundstück in der Oberdorfstraße mit Gewalt aufgebrochen worden war. Aus der Laube fehlten Maschinen. Der 52-Jährige hatte auf dem Grundstück noch einen Transporter abgestellt. Offenbar versuchte der unbekannte Täter erfolglos, die Tür des Transporters aufzuhebeln. Daher wurde die Hecktür mit brachialer Gewalt aufgebrochen und eine Bohrmaschine entwendet. Hier entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Der 52-Jährige war zuletzt am Mittwochmorgen auf dem Grundstück gewesen.

