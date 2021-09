Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 42-Jähriger nach Drogenfund dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe-Durlach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nachdem ein Zeuge am Mittwoch gegen 17:00 Uhr auf einem Anwesen in Karlsruhe-Durlach mehrere Cannabis-Pflanzen entdeckt hatte, stellten die darüber in Kenntnis gesetzten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach bei näherer Nachschau eine erhebliche Menge an Marihuana und weitere verdächtige Substanzen sicher. Ein unter dringendem Tatverdacht stehender 42 Jahre alter Mann wird am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.

Der bereits wegen diverser Straftaten einschlägig vorbestrafte 42-Jährige soll den ersten Ermittlungen zufolge in einem dort gelegenen Schuppen seine Drogen aufbewahrt haben. So stellten die Beamten neben 17 Cannabispflanzen unterschiedlicher Größe rund 330 Gramm Marihuana und einen Schlagring sicher.

Die weiteren Ermittlungen führen hierzu die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Fabian Schür, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Minet, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

