POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lüftungsturbine in Tunnel abgerissen - Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden geklärt

Nach einem Aufruf in den Medien konnte aufgrund von Zeugenhinweisen eine Verkehrsunfallflucht vom 05.07.2021 im Edeltrudtunnel geklärt werden. Wie bereits berichtet, wurde dort durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Lüftungsturbine abgerissen und beschädigt. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 20.000 Euro zu kümmern. Durch Zeugenhinweise und umfangreichen Ermittlungen des Verkehrsdienstes Karlsruhe, konnte der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 44-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, ermittelt werden. Nach den Schilderungen der Zeugen soll der LKW-Fahrer aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im weiteren Verlauf auf den dortigen Gehweg gefahren sein. Aufgrund dieser Erhöhung kollidierte das Fahrzeug mit seiner Fahrerkabine an dem an der Tunnelwand angebrachten Strahlventilator und riss diesen vollständig ab. An dem Fahrzeug selbst entstand ein Sachschaden von ebenfalls geschätzten 20.000 Euro.

