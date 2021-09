Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Steinhäuserstraße in Karlsruhe angerichtet. Er hatte in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 10.00 Uhr, vermutlich beim Einparken oder Rangieren, einen vor dem Gebäude eines Automobil-Clubs abgestellten Seat beschädigt. Anschließend verließ er den Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell