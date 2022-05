Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 24. Gewaltpräventionswochen des AK Gewaltprävention Trier/Trier-Saarburg mit umfangreichem Programm

Trier/Region (ots)

Bereits zum 24. Mal organisiert der AK Gewaltprävention seine schon traditionellen Gewaltpräventionswochen in der Zeit vom 7. Juni bis zum 15. Juli 2022.

Auch das Polizeipräsidium Trier ist seit vielen Jahren Mitglied im Arbeitskreis und beteiligt sich aktiv an den Präventionswochen.

Im Programm finden sich rund 40 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, Schulklassen, Jugendgruppen, Lehrer/innen, Multiplikator/innen, Eltern und Interessierte. Sie alle sind eingeladen, sich mittels Kunst, Medien, Spiel und Sport und in Rahmen von Fortbildungen und Trainings mit Aspekten von Gewalt und Gewaltvermeidung auseinanderzusetzen.

Eines der Highlights ist ein Fachtag für pädagogische Kräfte aus Jugendarbeit, Schule, Beratung und Interessierte am 24. Juni 2022. Unter dem Titel "Blickst du noch durch, was wahr ist?" befassen sich die Fachleute mit dem Phänomen, dass Verschwörungs-Mythen vermehrt auch an Kinder und Jugendliche herangetragen werden.

Detaillierte Informationen zum Gesamtprogramm und den Möglichkeiten der Teilnahme können unter der Adresse www.gewaltpraevention-trier.de abgerufen werden.

