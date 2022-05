POL-PPTR: Unbekannte erbeuteten Mobiltelefone

Trier (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch, dem 11. Mai, zwischen 15:30 Uhr und 20:50 Uhr, in ein Haus im Kernscheider Höhenweg in Trier ein. Durch das Aufhebeln eines Kellerfensters gelangten die Einbrecher in das freistehende Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut. Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. ...

