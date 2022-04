POL-BO: Radarkontrollen für die 17. Kalenderwoche 2022

Bochum, Hamm (ots) - Schwerer Unfall in Bochum-Werne: Eine 26-jährige Autofahrerin aus Hamm ist am Donnerstagnachmittag, 20. April, frontal gegen einen Baum gestoßen und schwer verletzt worden. Gegen 19.20 Uhr war die Hammerin mit ihrem Wagen auf dem Werner Hellweg in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe der Hausnummer 626 kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen ...

