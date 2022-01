Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Süd

Brandausbruch in einer Villa - Bewohner blieben unverletzt

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (23.01.) brach in einem mehrgeschossigen Wohngebäude im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Süd ein Feuer aus. Die im Haus aufhältigen Personen blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16:15 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer starken Rauchentwicklung in einer Villa in der Straße Finkenberg alarmiert. Bei Eintreffen der Beamten brannte das im Hochparterre befindliche Arbeitszimmer in voller Ausdehnung. Drei der sich noch im Gefahrenbereich befindlichen Kinder im Alter zwischen 7 und 15 Jahren sowie die 36 Jahre alte Bewohnerin mussten durch die Feuerwehr über Leitern gerettet werden. Ein 16-jähriges Mädchen verließ das Gebäude eigenständig über das Treppenhaus.

Alle Anwesenden blieben unverletzt.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Lübeck sowie der freiwilligen Feuerwehren Buntekuh/ Padelügge und Schönböcken waren bis 18:00 Uhr mit den Löscharbeiten betraut.

Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Gesamtschadenshöhe kann nicht genau beziffert werden, liegt nach bisherigem Erkenntnisstand jedoch im sechsstelligen Bereich.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden beim Kommissariat 11 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell