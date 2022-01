Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Süsel

Unbekannte Täter entsorgen illegal Müll in Waldschonung

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen, 24.01.2022, wurde bei der Polizeistation in Süsel eine Anzeige wegen illegaler Müllentsorgung erstattet. Unbekannte legten an einer Tannenschonung am Bockholter Baum diverse Mengen an Altlaminat und Teerpappe sowie Farbreste ab. Zeugen gesucht!

Bei dem abgelegten Laminat handelt es sich um eine Buchen- und Eiche/Hell- Nachbildung. Zudem wurden Press- und Teerpappe in nicht geringer Menge und auch Farbtöpfe an den Waldrand gelegt. Die Gegenstände dürften in der Nacht von Sonntag, 23.01.2022, auf Montag, 24.01.2022, mit einem größeren Fahrzeug dorthin gebracht worden sein. Um dem Eigentümer die erheblichen Entsorgungskosten zu ersparen, werden nun Zeugen gesucht, die entweder das Tatgeschehen beobachtet haben, oder Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben können. Wer etwas gesehen oder eine Renovierung im Umfeld beobachtet hat, aus der der Bauabfall stammen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Süsel unter der Rufnummer 04524-7309910 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell