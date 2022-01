Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

Altpapiercontainer entzündet - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.01./23.01.) brannte ein Altpapiercontainer in der Segeberger Straße in Stockelsdorf. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Kurz vor 02:00 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurde ein Passant auf eine starke Rauchentwicklung unterhalb eines Müllunterstandes in der Segeberger Straße aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Altpapiercontainer zügig ablöschen und ein Übergreifen auf den Unterstand sowie das nahegelegene Mehrfamilienhaus somit verhindern.

Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Die Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeugen, die am Sonntagmorgen, zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail an BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

