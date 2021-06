Polizei Münster

POL-MS: Kind ins Auto gesetzt - Handtasche entrissen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend (16.6., 20:30 Uhr) an der Straße In der Stroth einer 40-Jährigen ihre Handtasche entrissen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Münsteranerin hatte gerade ihr Kind in das Auto gesetzt und war mit ihrer Handtasche um den Wagen gegangen, als sich zwei Männer näherten und ihr die Tasche aus der Hand rissen. Mit der Tasche samt Smartphone flüchteten die Täter. Die beiden waren etwas größer als 1,65 Meter. Einer trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose, der zweite war mit einem rosa T-Shirt bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell