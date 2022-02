Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Schmuckstücke in Bach gefunden

Besitzer gesucht

Issum (ots)

Eine Zeugin fand 19. Januar 2022 nachmittags in einem Bach an der Niederwalder Straße mehrere Schmuckstücke. Es handelt sich genauer um sieben Halsketten, drei Armbanduhren und ein Modearmband (siehe Bilder). Es ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um Diebesgut handelt. Bislang konnte jedoch noch kein Besitzer/keine Besitzerin der Gegenstände ermittelt werden. Die Polizei fragt daher: Wem gehören die Schmuckstücke oder wer kann Angaben zu den Besitzern machen? Hinweise bitte unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. (cs)

