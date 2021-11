Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.11.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Rad während der Fahr verloren

Aus bislang ungeklärten Gründen löste sich am Donnerstag während der Fahrt ein Rad von einem Auto. Gegen 17.30 Uhr war eine 65-Jährige mit ihrem Auto auf der Mergentheimer Straße in Tauberbischofsheim unterwegs. Hierbei bemerkte sie, dass ihr Gefährt laute Geräusche von sich gab und bog nach links auf den Parkplatz eines Bäckers ab. Während des Abbiegevorgangs löste sich plötzlich das gesamte linke Vorderrad von dem Pkw. Ob sich jemand Unbekanntes an dem Rad zu schaffen gemacht hat, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Ahorn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall zwischen Boxberg und Berolzheim sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Ford Transit die Bundesstraße 292 in Richtung Berolzheim. Kurz vor der der Anschlussstelle Boxberg der Bundesautobahn 81 kam dem Mann ein bislang unbekanntes Fahrzeug zu weit links entgegen. Der Ford-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wodurch die beiden Augenspiegel zusammenprallten. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte weiter. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wertheim: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ein Betrunkener war am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto zu schnell in Wertheim unterwegs. Gegen 16 Uhr befuhr der 42-Jährige mit seinem VW Golf die Neue Vockenroter Steige. Hierbei wurde der Mann durch Polizeibeamte kontrolliert, da er zu schnell unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Test ergab mehr als 1,2 Promille. Der 42-Jährige musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben.

A81 / Ahorn: Fahrzeug übersehen - Hoher Sachschaden

Zwei verletzte Personen und circa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der Autobahn. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem VW Tiguan mit Anhänger die Autobahn 81 in Richtung Würzburg. An der Anschlussstelle Boxberg wechselte der Mann mit seinem Fahrzeuggespann von der rechten auf die linke Spur, um einen Lkw auf die Autobahn auffahren zu lassen. Hierbei übersah er den auf der linken Spur herannahenden Mercedes eines 67-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Anhänger des VWs. Durch den Unfall wurde der 67-Jährige schwer und der 21-Jährige leicht verletzt. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

