Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210303-3-pdnms Update 03.03.2021 Explosion Nortorf

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 03.03.2021 ab ca. 08.30 Uhr wurde die Spurensuche in der Brandruine fortgesetzt. Bis zum Mittag wurde versucht, die maroden Decken und Wände in der Brandruine abzustützen, damit die Ermittler im Gebäude nach weiteren Spuren suchen konnten.

Ein angeforderter Statiker stellte dann jedoch fest, dass das Mauerwerk im ersten Stockwerk extrem stark einsturzgefährdet sei, so dass eine Absuche im Haus selber unmöglich war. Eine Abrissfirma wird am heutigen Nachmittag das verbliebene einsturzgefährdete Mauerwerk vorsichtig abtragen.

Erst wenn dies geschehen ist, kann die Absuche am und im Haus durch Polizeikräfte am morgigen Tag fortgesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell